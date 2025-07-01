ВРП звільнила суддів Ігоря Дутчака та Олександра Жорняка у відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У вівторок, 1 липня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Дутчака Ігоря Михайловича – з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Жорняка Олександра Миколайовича – з посади судді Дергачівського районного суду Харківської області.

Також ВРП ухвалила відмовити у звільненні Шевцової Людмили Михайлівни з посади судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

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