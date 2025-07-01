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Зеленський підписав закон про виплату військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток

10:53, 1 липня 2025
Невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток будуть підлягати грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.
Зеленський підписав закон про виплату військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток
Фото: rayon.in.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4470-IX, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби — законопроект 11495.

Йдеться як про основну, так і про додаткові відпустки.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає — кошти передаються у спадщину.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон.

Так, п. 21 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнено нормою про те, що невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

У новій редакції пункту 22 вказується, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі не використані ними за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», виплачується особі (особам), визначеній (визначеним) в особистому розпорядженні на випадок полону, а в разі відсутності такого розпорядження – особам, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабмін повинен буде протягом одного місяця з дня опублікування цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

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закон законопроект Володимир Зеленський

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