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Доступ до інноваційних ліків для тяжкохворих стане простішим — Зеленський підписав закон

10:35, 1 липня 2025
Документ передбачає можливість фінансування закупівель інноваційних ліків не лише з державного бюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів.
Доступ до інноваційних ліків для тяжкохворих стане простішим — Зеленський підписав закон
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4472-IX, спрямований на розширення доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів через договори керованого доступу — законопроект 13135.

Документ передбачає можливість фінансування таких закупівель не лише з державного бюджету, а й за рахунок місцевих бюджетів та коштів медичних закладів.

Це дозволить охопити лікуванням більше пацієнтів, зокрема з орфанними захворюваннями.

Як повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, механізм договорів керованого доступу дає змогу завдяки конфіденційності даних – вартості та кількості препаратів – укладати прямі договори з виробниками на значно вигідніших умовах.

«Із 2021 року, коли Верховна Рада ухвалила закон нашого Комітету про впровадження механізму ДКД, його ефективність підтверджена на практиці: вже підписано 18 договорів, зокрема на закупівлю ліків для лікування орфанних захворювань», – акцентував Михайло Радуцький.

На сьогодні, зауважив нардеп, місцева влада або медичні заклади змушені самостійно закуповувати такі ліки, часто – з істотною переплатою.

Законопроект №13135, додав Радуцький, запроваджує податкові пільги для таких закупівель.

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закон Володимир Зеленський

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