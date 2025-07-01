Понад 1,3 млн осіб перетнули кордон на Львівщині у червні

У перший місяць літа пасажиропотік на Львівщині зріс на чверть.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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У червні державний кордон у Львівській області перетнули понад 1,3 мільйона осіб та майже 268 тисяч транспортних засобів, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. З початком літнього сезону пасажиропотік зріс на 25% порівняно з середньорічними показниками.

Кількість громадян, які виїжджали з України, перевищила кількість тих, хто в’їжджав, на 78 тисяч осіб. Найбільше навантаження зафіксовано в пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець». Середній рівень руху спостерігається в пунктах «Угринів», «Грушів» і «Рава-Руська», тоді як «Нижанковичі» та «Смільниця» залишаються найменш завантаженими. У вихідні дні пасажиропотік зростає в середньому на 16% порівняно з буднями.

У пункті пропуску «Шегині» тривають ремонтні роботи: замінюють старе дорожнє покриття, оновлюють інженерні мережі та прокладають нові. Це тимчасово сповільнює рух легкового та вантажного транспорту. Аналогічні роботи проводяться і з польського боку в пункті пропуску «Медика».

У розпал літнього сезону прикордонники прогнозують подальше зростання пасажиропотоку до 40% на всіх напрямках Львівщини. Для забезпечення ефективного перетину кордону 7-й прикордонний Карпатський загін посилив заходи: збільшено кількість прикордонних нарядів у пікові години, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця, а також проводяться регулярні консультації з польськими колегами для прискорення пропускних процедур.

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