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Более 1,3 млн человек пересекли границу на Львовщине в июне

21:33, 1 июля 2025
В первый месяц лета пассажиропоток на Львовщине вырос на четверть.
Более 1,3 млн человек пересекли границу на Львовщине в июне
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
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В июне государственную границу во Львовской области пересекли более 1,3 миллиона человек и почти 268 тысяч транспортных средств, сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины. С началом летнего сезона пассажиропоток вырос на 25% по сравнению со среднегодовыми показателями.

Количество граждан, которые выезжали из Украины, превысило количество тех, кто въезжал, на 78 тысяч человек. Наибольшая нагрузка зафиксирована в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец». Средний уровень движения наблюдается в пунктах «Угринов», «Грушев» и «Рава-Русская», тогда как «Нижанковичи» и «Смильница» остаются наименее загруженными. В выходные дни пассажиропоток возрастает в среднем на 16% по сравнению с буднями.

В пункте пропуска «Шегини» продолжаются ремонтные работы: заменяют старое дорожное покрытие, обновляют инженерные сети и прокладывают новые. Это временно замедляет движение легкового и грузового транспорта. Аналогичные работы проводятся и с польской стороны в пункте пропуска «Медика».

В разгар летнего сезона пограничники прогнозируют дальнейший рост пассажиропотока до 40% на всех направлениях Львовщины. Для обеспечения эффективного пересечения границы 7-й пограничный Карпатский отряд усилил меры: увеличено количество пограничных нарядов в пиковые часы, развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места, а также проводятся регулярные консультации с польскими коллегами.

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Львов граница

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