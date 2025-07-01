Фиктивные письма с подписью Александра III помогали мужчинам выезжать из Украины — прокуратура открыла дело

Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу на основании писем от несуществующей организации.

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Как сообщалось ранее, Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин за границу по письмам вымышленной общественной организации, а документы подписывались именем российского императора Александра III.

По этому факту прокуратурой города Львова зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины, досудебное расследование поручено территориальному органу полиции. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«Сейчас в сети распространяется информация о том, что должностное лицо несуществующей организации организовывало выезд военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. В частности, предъявляя Львовской областной военной администрации соответствующие письма, которые вносились в систему «Шлях».

В связи с этим фактом Галицкой окружной прокуратурой города Львова зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины, досудебное расследование поручено территориальному органу полиции», — говорится в заявлении.

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