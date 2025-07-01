Фіктивні листи з підписом Олександра III допомагали чоловікам виїздити з України – прокуратура відкрила справу

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі листів від неіснуючої організації.

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Як раніше повідомлялося, Львівська ОВА погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації, а документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III.

Щодо цього факту прокуратурою міста Львова зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України, досудове розслідування доручено територіальному органу поліції. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

«Зараз у мережі шириться інформація про те, що посадова особа неіснуючої організації організовувала виїзд військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Зокрема, предʼявляючи Львівській обласній військовій адміністрації відповідні листи, які вносились до системи «Шлях».

Відтак, реагуючи на даний факт, Галицькою окружною прокуратурою міста Львова зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України, досудове розслідування доручено територіальному органу поліції», - йдеться у заяві.

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