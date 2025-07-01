Доступ к инновационным лекарствам для тяжелобольных станет проще — Зеленский подписал закон

Документ предусматривает возможность финансирования закупок инновационных лекарств не только из государственного бюджета, но и за счет местных бюджетов и средств медицинских учреждений.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4472-IX, направленный на расширение доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам через договоры управляемого доступа — законопроект 13135.

Документ предусматривает возможность финансирования таких закупок не только из государственного бюджета, но и за счет местных бюджетов и средств медицинских учреждений.

Это позволит охватить лечением большее количество пациентов, в том числе с орфанными заболеваниями.

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, механизм договоров управляемого доступа позволяет благодаря конфиденциальности данных — стоимости и объема препаратов — заключать прямые договоры с производителями на значительно более выгодных условиях.

«С 2021 года, когда Верховная Рада приняла закон нашего Комитета о внедрении механизма ДУД, его эффективность подтверждена на практике: уже подписано 18 договоров, в том числе на закупку лекарств для лечения орфанных заболеваний», — подчеркнул Михаил Радуцкий.

На сегодняшний день, отметил нардеп, местные власти или медицинские учреждения вынуждены самостоятельно закупать такие препараты, часто — с существенной переплатой.

Законопроект №13135, добавил Радуцкий, вводит налоговые льготы для таких закупок.

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