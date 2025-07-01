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Зеленский подписал закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска

10:53, 1 июля 2025
Неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков будут подлежать денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.
Зеленский подписал закон о выплате военнослужащим денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска
Фото: rayon.in.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4470-IX, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы — законопроект 11495.

Речь идет как об основном, так и о дополнительных отпусках.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковые отсутствуют — средства передаются по наследству.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе.

Так, пункт 21 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» дополнен нормой о том, что неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках», которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, выплачиваемой в год увольнения военнослужащих со службы.

В новой редакции пункта 22 указывается, что в случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все неиспользованные ими за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, и дополнительного отпуска, предусмотренного статьей 16-2 Закона «Об отпусках», выплачивается лицу (лицам), определенной (определенным) в личном распоряжении на случай плена, а в случае отсутствия такого распоряжения – лицам, указанным в пункте 6 статьи 9 этого Закона, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а в случае их отсутствия – входит в состав наследства.

Этот Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабмин должен будет в течение одного месяца со дня опубликования этого закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

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закон законопроект Владимир Зеленский

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