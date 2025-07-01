ВСП уволил судей Игоря Дутчака и Александра Жорняка в отставку

Высший совет правосудия принял решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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Во вторник, 1 июля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Дутчака Игоря Михайловича — с должности судьи Броварского городского районного суда Киевской области;

Жорняка Александра Николаевича— с должности судьи Дергачевского районного суда Харьковской области.

Также ВСП принял решение отказать в увольнении Шевцовой Людмилы Михайловны с должности судьи Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области в связи с подачей заявления об отставке.

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