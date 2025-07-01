Зеленский подписал закон о спорте ветеранов войны

11:47, 1 июля 2025
Документ направлен на создание условий для координации и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта ветеранов войны и членов их семей.
Фото: vilnohirsk.in.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4476-IX о спорте ветеранов войны — законопроект 12233.
Акт, в частности:
- уточняет термин «спорт ветеранов войны»;
- определяет роль национальных спортивных федераций и физкультурно-спортивных обществ в развитии ветеранского спорта на основе договоров с Минветеранов;
- предусматривает их участие в соревнованиях и мероприятиях для ветеранов и членов их семей;
- регулирует сотрудничество Минветеранов с местными властями и спортивными организациями.
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