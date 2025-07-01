Зеленский подписал закон о спорте ветеранов войны

Документ направлен на создание условий для координации и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта ветеранов войны и членов их семей.

Фото: vilnohirsk.in.ua

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