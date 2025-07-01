Зеленський підписав закон щодо спорту ветеранів війни

Документ спрямований на створення умов для координації та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Фото: vilnohirsk.in.ua

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4476-IX щодо спорту ветеранів війни — законопроект 12233.

Акт, зокрема:

- уточнює термін «спорт ветеранів війни»;

- визначає роль національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств у розвитку ветеранського спорту на основі договорів з Мінветеранів;

- передбачає їхню участь у змаганнях та заходах для ветеранів і членів їхніх родин;

- врегульовує співпрацю Мінветеранів з місцевою владою та спортивними організаціями.

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