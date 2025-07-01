У ВРП стартує відбір на посади дисциплінарних інспекторів

3 липня відбудеться засідання конкурсної комісії для розгляду питання допуску до участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів.

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Оголошено про проведення засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади у службі дисциплінарних інспекторів. Про це повідомила Вища рада правосуддя.

3 липня 2025 року о 17:00 відбудеться офіційне засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.

Під час засідання планується розглянути питання допуску до участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 29 квітня Вища рада правосуддя оголосила конкурс на чотири вакантні посади дисциплінарних інспекторів.

Вища рада правосуддя 1 травня оприлюднила умови конкурсу на вакантні посади дисциплінарних інспекторів

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