В ВСП стартует отбор на должности дисциплинарных инспекторов

3 июля состоится заседание конкурсной комиссии для рассмотрения вопроса допуска к участию в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов.

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Объявлено о проведении заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на должности в службе дисциплинарных инспекторов. Об этом сообщил Высший совет правосудия.

3 июля 2025 года в 17:00 состоится официальное заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов и его заместителя, дисциплинарного инспектора.

Во время заседания планируется рассмотреть вопрос допуска к участию в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 29 апреля Высший совет правосудия объявил конкурс на четыре вакантные должности дисциплинарных инспекторов.

Высший совет правосудия 1 мая опубликовал условия конкурса на вакантные должности дисциплинарных инспекторов.

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