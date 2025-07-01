В Днепре будут судить работника ТЦК, который обещал за деньги крышевать футбольную команду

В Днепре работник ТЦК угрожал тренеру мобилизацией, в общем с команды он получил 35 тысяч гривен.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Днепре, который продавал фиктивную «защиту» от мобилизации. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, военный угрожал тренеру местной любительской футбольной команды мобилизацией, предлагая за 2000 грн обеспечить «защиту» от призыва. Он утверждал, что имеет доступ к незаполненным бланкам повесток с печатями и подписью военного комиссара, которые якобы можно предъявлять на блокпостах. Впоследствии фигурант расширил свое предложение, пообещав аналогичную «услугу» для всей команды, и получил от нее 35 000 грн. Во время передачи средств его задержали правоохранители.

Следствие установило, что обвиняемый входил в группу оповещения ТЦК и имел доступ к повесткам, предназначенным для вручения призывникам. Некоторые из этих документов он присваивал и продавал за деньги.

Военнослужащему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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