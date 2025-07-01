Национальная школа судей опубликовала дайджест образовательных мероприятий на июль

Первым образовательным мероприятием будет семинар по теме «Подсудность дел по выбору истца в гражданском процессе. Альтернативная подсудность».

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Национальная школа судей Украины обнародовала для судей, помощников судей, сотрудников аппаратов судов и Службы судебной охраны дайджест образовательных мероприятий, которые состоятся в июле.

Дайджест образовательных мероприятий включает, в частности, тренинги, вебинары, семинары, семинары-практикумы, дистанционные курсы для судей, дистанционные курсы для помощников судей и сотрудников аппаратов судов, повышение уровня квалификации по стандартизированной программе и т.п.

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