Сирский требует усилить безопасность в учебных центрах и на тыловых полигонах

Никаких скоплений и палаток – новые правила для полигонов от Главнокомандующего ВСУ.

Фото: Главнокомандующий ВС Украины

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский отметил необходимость повышения уровня безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. «Мое безусловное требование - обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах», - заявил он.

Главнокомандующий против скопления личного состава и техники, а также размещения военных в палаточных городках. «Скопление личного состава и техники, размещение служащих в палаточных городках - запрещены!» - отметил Сырский. Для защиты солдат, которые проходят подготовку, тренировку или восстановление, на локациях возводят новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Также реализуются дополнительные инженерные решения для усиления безопасности.

Главнокомандующий подчеркнул важность соблюдения требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также оперативного и корректного оповещения о воздушных тревогах.

Кроме того, Сырский определил задачи для совершенствования подготовки военных. В частности, вновь созданные армейские корпуса будут закрепляться за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой общей военной подготовки (БОВП) с 49 до 51 дня.

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