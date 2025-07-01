Сирський вимагає посилити безпеку в навчальних центрах і на тилових полігонах

Жодних скупчень і наметів – нові правила для полігонів від Головнокомандувача ЗСУ.

Фото: Головнокомандувач ЗС України

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. «Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах», – заявив він.

Головнокомандувач проти скупчення особового складу та техніки, а також розміщення військових у наметових містечках. «Скупчення особового складу і техніки, розміщення службовців у наметових містечках — заборонені!» – зазначив Сирський. Для захисту солдат, які проходять підготовку, тренування чи відновлення, на локаціях зводять нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Також реалізуються додаткові інженерні рішення для посилення безпеки.

Головнокомандувач підкреслив важливість дотримання вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також оперативного й коректного сповіщення про повітряні тривоги.

Крім того, Сирський визначив завдання для вдосконалення підготовки військових. Зокрема, новостворені армійські корпуси закріплюватимуться за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував збільшення терміну базової загальної військової підготовки (БЗВП) з 49 до 51 дня.

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