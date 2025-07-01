У Дніпрі судитимуть працівника ТЦК, який обіцяв за гроші кришувати футбольну команду

В Дніпрі працівник ТЦК погрожував тренеру мобілізацією, загалом з команди він отримав 35 тисяч гривень.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України завершило досудове розслідування щодо військовослужбовця одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Дніпрі, який продавав фіктивний «захист» від мобілізації. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, військовий погрожував тренеру місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією, пропонуючи за 2000 грн забезпечити «захист» від призову. Він стверджував, що має доступ до незаповнених бланків повісток із печатками та підписом військового комісара, які нібито можна пред’являти на блокпостах. Згодом фігурант розширив свою пропозицію, пообіцявши аналогічну «послугу» для всієї команди, і отримав від неї 35 000 грн. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці.

Слідство встановило, що обвинувачений входив до групи оповіщення ТЦК і мав доступ до повісток, призначених для вручення призовникам. Деякі з цих документів він привласнював і продавав за гроші.

Військовослужбовцю висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

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