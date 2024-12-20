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В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке — предварительно 11 погибших, много раненых, видео

22:05, 20 декабря 2024
Автомобиль на скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке.
В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке — предварительно 11 погибших, много раненых, видео
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В городе Магдебург в Германии водитель врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. По данным Спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек. По предварительной информации, могли погибнуть 11 человек.

После трагического инцидента Рождественская ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.

Пресссекретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что подобный наезд является терактом. Водитель был задержан сразу после наезда.

Очевидцы заявляют, что автомобиль направился прямо в толпу людей недалеко от ратуши, водитель даже не пытался тормозить.

В СМИ публикуют видео момента наезда.

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ДТП теракт Германия

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