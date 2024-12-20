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На Закарпатье будут судить мужчину, способствовавшего двум военнообязанным в выезде в Венгрию

22:00, 20 декабря 2024
За такие услуги мужчины заплатили 7000 долларов.
На Закарпатье будут судить мужчину, способствовавшего двум военнообязанным в выезде в Венгрию
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На Закарпатье будут судить мужчину, который способствовал двум военнообязанным в незаконном пересечении границы. Он может получить до 9 лет тюрьмы. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, в ходе следствия удалось получить доказательства причастности мужчины к налаженной схеме противоправного пересечения границы, которой военнообязанные мужчины могли воспользоваться взамен на денежное вознаграждение.

Известно, что «клиенты» поселялись в гостиницах на территории Закарпатья и выжидали удобного времени, чтобы отправиться в Венгрию. Оттуда обвиняемый на автомобиле Skoda забирал их и подвозил к месту начала маршрута. При этом предупреждал, что в случае разоблачения правоохранителями следует говорить, что они двигаются к границе, где должны встретить жену с путешествия.

В сентябре правоохранители задокументировали, что мужчина таким образом оказывал содействие двум лицам в незаконном пересечении границы. За такие услуги мужчины в целом уплатили 7000 долларов, часть из которых перевели на криптокошелек.

Рассмотрение производства осуществляет Береговский районный суд. В случае доказательства вины мужчине грозит заключение сроком от 7 до 9 лет.

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прокуратура Закарпатье

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