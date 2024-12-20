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Если Киев захочет сесть за стол переговоров, это должно быть только после победы Украины — премьер Литвы Палуцкас

15:38, 20 декабря 2024
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что Литва будет продолжать защищать интересы Украины в НАТО и в вопросе евроинтеграции.
Если Киев захочет сесть за стол переговоров, это должно быть только после победы Украины — премьер Литвы Палуцкас
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Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, прибывший в Киев 20 декабря, заявил, что переговоры Украины с РФ должны быть только при победе Украины в войне.

Он подчеркнул, что украинцы обеспечивают безопасность не только своего государства, но и всей Европы. Об этом Палуцкас сказал на брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Если Украина захочет и будет вынуждена сесть за стол переговоров, то это должно быть только при победе Украины", - сказал Палуцкас.

Он также заверил, что его страна будет продолжать оказывать военную, политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную и другую помощь Украине.

Еще он подчеркнул, что Литва продолжит активно защищать интересы Украины в НАТО и содействовать ее евроинтеграции. Кроме того, страна планирует усиливать санкционное давление на Россию и Беларусь.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что следует подталкивать РФ к настоящему, устойчивому миру. По его словам, в предстоящих переговорах должна участвовать Европа. 

Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны.

Ранее Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина может рассчитывать как на завершение войны, так и на вступление в ЕС и НАТО.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова начать переговоры по завершению войны с Россией, однако только на собственных условиях.

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