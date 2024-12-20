Узнал пин-код от карточки соседа и похитил у него 70 тысяч гривен — суд в Виннице наказал мужчину

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине, который обвинялся в краже средств из-за вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем.

Его обвиняют в уголовных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), частью 4 статьи 185 (Кража) вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УК Украины.

Суд установил, что мужчина проживал в одной комнате общежития вместе с потерпевшим и заметил мобильный телефон последнего и, при отсутствии владельца, посмотрел имеющуюся в нем информацию. Прочитав смс-сообщение, обвиняемый узнал о пин-коде и начислении денежных средств потерпевшему на банковскую карту и решил этим воспользоваться.

С помощью полученной информации и банковской карты потерпевшего обвиняемый совершил несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем через банковский автомат. Это позволило обвиняемому использовать денежные средства потерпевшего с банковского счета по своему усмотрению: снимать наличные в банкоматах города и рассчитываться за покупки в магазинах.

Своими действиями обвиняемый нанес потерпевшему материальный ущерб более чем на 70 000 гривен.

Кроме того, обвиняемый в подъезде одного из домов заметил велосипед стоимостью 5 950 гривен и решил его украсть.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый виновность в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений признал и объяснил, что возместить ущерб потерпевшему он не имеет возможности, однако иск признает в полном объеме.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных предусмотренными частью 1 статьи 357, частью 4 статьи 185, частью 5 статьи 361 и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой информационных, электронных, коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей сроком 3 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.