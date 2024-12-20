Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Узнал пин-код от карточки соседа и похитил у него 70 тысяч гривен — суд в Виннице наказал мужчину

15:31, 20 декабря 2024
Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Узнал пин-код от карточки соседа и похитил у него 70 тысяч гривен — суд в Виннице наказал мужчину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине, который обвинялся в краже средств из-за вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем.

Его обвиняют в уголовных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), частью 4 статьи 185 (Кража) вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) УК Украины.

Суд установил, что мужчина проживал в одной комнате общежития вместе с потерпевшим и заметил мобильный телефон последнего и, при отсутствии владельца, посмотрел имеющуюся в нем информацию. Прочитав смс-сообщение, обвиняемый узнал о пин-коде и начислении денежных средств потерпевшему на банковскую карту и решил этим воспользоваться.

С помощью полученной информации и банковской карты потерпевшего обвиняемый совершил несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем через банковский автомат. Это позволило обвиняемому использовать денежные средства потерпевшего с банковского счета по своему усмотрению: снимать наличные в банкоматах города и рассчитываться за покупки в магазинах.

Своими действиями обвиняемый нанес потерпевшему материальный ущерб более чем на 70 000 гривен.

Кроме того, обвиняемый в подъезде одного из домов заметил велосипед стоимостью 5 950 гривен и решил его украсть.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый виновность в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений признал и объяснил, что возместить ущерб потерпевшему он не имеет возможности, однако иск признает в полном объеме.

По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных предусмотренными частью 1 статьи 357, частью 4 статьи 185, частью 5 статьи 361 и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой информационных, электронных, коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей сроком 3 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

суд Винница приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.

В Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров

Учитывая временное прекращение доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, на сегодняшний день может осуществляться повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния на основании бумажного носителя актовой записи гражданского состояния.

Онлайн-бронирование в Дії и отсрочки в Резерв+ приостановлены

Услуги по онлайн-бронированию работников через Дію и получение отсрочек в Резерв+ пока не предоставляются – заместитель министра обороны.

В новый Реестр военнослужащих внесут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица

Принятый парламентом закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду