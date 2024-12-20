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Дізнався пін-код від картки сусіда і викрав у нього 70 тисяч гривень — суд у Вінниці покарав чоловіка

15:31, 20 грудня 2024
Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Дізнався пін-код від картки сусіда і викрав у нього 70 тисяч гривень — суд у Вінниці покарав чоловіка
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Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок для чоловіка, який обвинувачувався у крадіжці коштів через втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Його обвинувачують у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 1 статті 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), частиною 4 статті 185 (Крадіжка), частиною 5 статті 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Суд встановив, що чоловік проживав в одній кімнаті гуртожитку разом із потерпілим та помітив мобільний телефон останнього і, за відсутності власника, подивився наявну інформацію у ньому. Прочитавши смс-повідомлення, обвинувачений дізнався про пін-код та нарахування грошових коштів потерпілому на банківську картку та вирішив цим скористатися.

За допомогою отриманої інформації та банківської картки потерпілого обвинувачений здійснив несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем через банківський автомат. Це дало змогу обвинуваченому використовувати грошові кошти потерпілого з банківського рахунку на власний розсуд: знімати готівку у банкоматах міста та розраховуватися за покупки у магазинах.

Своїми діями обвинувачений завдав потерпілому матеріальної шкоди на понад 70 000 гривень.

Окрім зазначеного, обвинувачений у під’їзді одного з будинків помітив велосипед вартістю 5 950 гривень та вирішив його вкрасти.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав та пояснив, що відшкодувати шкоду потерпілому він не має можливості, однак позов визнає у повному обсязі.

За результатами судового розгляду суд визнав винною чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених частиною 1 статті 357 , частиною 4 статті 185 , частиною 5 статті 361 та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані з роботою інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж строком на 3 роки.

Вирок ще не набрав законної сили.

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