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Якщо Київ захоче сісти за стіл переговорів, то це має бути лише після перемоги України — прем'єр Литви Палуцкас

15:38, 20 грудня 2024
Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що Литва продовжить захищати інтереси України в НАТО і в питанні євроінтеграції.
Якщо Київ захоче сісти за стіл переговорів, то це має бути лише після перемоги України — прем'єр Литви Палуцкас
Фото: Денис Шмигаль
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Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, який прибув до Києва 20 грудня, заявив, що переговори України з РФ мають бути лише за умови перемоги України у війні.

Він підкреслив, що українці, забезпечують безпеку не лише своєї держави, а й усієї Європи. Про це Палуцкас на сказав брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Якщо Україна захоче і буде змушена сісти за стіл переговорів, то це має бути тільки за умови перемоги України", - сказав Палуцкас.

Також він запевнив, що його країна продовжуватиме надавати військову, політичну, економічну, енергетичну, гуманітарну та іншу допомогу Україні.

Він також наголосив, що Литва продовжить активно захищати інтереси України в НАТО та сприяти її євроінтеграції. Окрім цього, країна планує посилювати санкційний тиск на Росію та Білорусь.

Раніше Президент Володимир Зеленський вважає, що варто підштовхувати РФ до справжнього, сталого миру. За його словами, у майбутніх переговорах має брати участь Європа.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. 

Також Зеленський висловив надію, що в наступному році Україна може розраховувати як на завершення війни, так і на вступ до ЄС та НАТО.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна готова розпочати переговори щодо завершення війни з Росією, однак лише на власних умовах.

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росія Україна війна Литва

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