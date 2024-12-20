На Закарпатті судитимуть чоловіка, який сприяв двом військовозобов’язаним у виїзді до Угорщини

За такі послуги чоловіки загалом сплатили 7000 доларів.

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який сприяв двом військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону. Він може отримати до 9 років ув’язнення. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, під час слідства вдалося здобути докази причетності чоловіка до налагодженої схеми протиправного перетину кордону, якою військовозобов’язані чоловіки могли скористатися взамін на грошову винагороду.

Відомо, що «клієнти» оселялися у готелях на території Закарпаття та вичікували слушного часу, аби відправитися до Угорщини. Звідти обвинувачений на автомобілі «Skoda» забирав їх та підвозив до місця початку маршруту. При цьому попереджав, що у разі викриття правоохоронцями варто казати, що вони рухаються до кордону, де мають зустріти дружину з подорожі.

У вересні правоохоронці задокументували, що чоловік таким чином сприяв двом особам у незаконному перетині кордону. За такі послуги чоловіки загалом сплатили 7000 доларів, частину з яких переказали на криптогаманець.

Розгляд провадження здійснює Берегівський районний суд. У разі доведення вини чоловіку загрожуватиме ув’язнення строком від 7 до 9 років.

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