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Елена Шуляк назвала ключевые законопроекты, которые должны быть приняты в 2025 году как индикатор для Ukraine Facility

14:50, 6 марта 2025
По словам Елены Шуляк, среди главных задач на ближайшее время в рамках работы Комитета госвласти – принятие трех ключевых законопроектов по восстановлению, жилищной политике и госстроительству.
Елена Шуляк назвала ключевые законопроекты, которые должны быть приняты в 2025 году как индикатор для Ukraine Facility
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Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что три ключевых законопроекта, разрабатываемых комитетом, должны быть приняты в 2025 году как индикатор для Ukraine Facility.

«Домашнее задание от ЕС для Украины. Три ключевых законопроекта ведения нашего Комитета, которые должны быть приняты в 2025 году как маркер для Ukraine Facility.

«Reforms first – money later» – именно так работает финансовая поддержка ЕС по программе Ukraine Facility, где каждый транш – это не просто помощь, а награда за выполненные обязательства», – заявила она.

Шуляк также отметила, что реформы, которых ожидает ЕС от Украины, на самом деле нужны не Брюсселю, а нам самим. По ее словам, среди главных задач на ближайшее время в рамках работы Комитета госвласти – принятие трех ключевых законопроектов по восстановлению, жилищной политике и госстроительству.

Что должно измениться?

Реформа государственной службы (законопроект №8222) определяет «рамку» по оплате труда госслужащих. В частности:

  • Вводит единые подходы к оплате труда госслужащих через классификацию должностей;
  • Вводит систему грейдов (оплата по уровню сложности и ответственности);
  • Четкое разделение зарплаты на фиксированную (не менее 70%) и вариативную (не более 30%).

Реформа местных администраций (законопроект №4298) переводит МДА на префектурную модель:

  • Вводит систему надзора за законностью решений местной власти;
  • Создание института кадрового резерва;
  • Систематизация полномочий МДА.

Жилищная реформа (законопроект №12377) – отказ от советского Жилищного кодекса 1983 года. Новый законопроект предлагает:

  • Заложить основы создания фонда социального жилья;
  • Создать механизмы для улучшения арендных отношений;
  • Создать систему финансовой поддержки для тех, кто не может приобрести жилье самостоятельно.

«Эти реформы – не просто деньги. Это возможность наконец-то оторваться от старых советских рудиментов и построить эффективную, современную страну», – добавила Шуляк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководство судов Восточного апелляционного округа 20 февраля обратилось к руководителям органов системы правосудия по проекту Закона «Об основных принципах жилищной политики» №12377, со вступлением в силу которого утратит силу Жилищный кодекс Украины.

Как указано в обращении, положения этого законопроекта вызвали глубокую обеспокоенность, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

Также мы писали, что Комитет рекомендовал одобрить законопроект об отмене Жилищного кодекса, предусматривающий новые основания для выселения из служебного жилья.

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Верховная Рада Украины законопроект

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