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Олена Шуляк назвала ключові законопроекти, які мають бути ухвалені у 2025 році як індикатор для Ukraine Facility

14:50, 6 березня 2025
За словами Олени Шуляк, серед головних завдань на найближчий час в рамках роботи Комітету держвлади – ухвалення трьох ключових законопроектів щодо відновлення, житлової політики та держбудівництва.
Олена Шуляк назвала ключові законопроекти, які мають бути ухвалені у 2025 році як індикатор для Ukraine Facility
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Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що три ключові законопроекти, що опрацьовуються комітетом, мають бути ухвалені у 2025 році як індикатор для Ukraine Facility.

«Домашнє завдання від ЄС для України. Три ключові законопроекти відання нашого Комітету, які мають бути ухваленні в 2025 році як маркер для Ukraine Facility.

«Reforms first – money later» - саме так працює фінансова підтримка ЄС за програмою Ukraine Facility, де кожен транш – це не просто допомога, а винагорода за виконані зобов’язання», - сказала вона.

Шуляк також заявила, що реформи, які очікує ЄС від України, насправді потрібні не Брюсселю, а нам самим. За її словами, серед головних завдань на найближчий час в рамках роботи Комітету держвлади – ухвалення трьох ключових законопроектів щодо відновлення, житлової політики та держбудівництва.

Що має змінитися?

Реформа державної служби (законопроект №8222), який визначає «рамку» щодо оплати держслужбовців. Зокрема:

  • Запроваджує єдині підходи до оплати праці держслужбовців через класифікацію посад;
  • Запроваджує систему грейдів (оплата за рівнем складності й відповідальності);
  • Чітке розділення зарплати на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%).

Реформа місцевих адміністрацій (законопроект №4298) –  переводить МДА на префектурну модель:

  • Впроваджує систему нагляду за законністю рішень місцевої влади;
  • Створення інституту кадрового резерву;
  • Cистематизація повноважень МДА.

Житлова реформа (законопроект №12377) – відмовляємось від радянського Житлового кодексу 1983 року. Новий законопроект пропонує:

  • Закласти основи створенню фонду соціального житла;
  • Створити механізми для покращення орендних відносин;
  • Створити систему фінансової підтримки для тих, хто не може придбати житло самостійно.

«Ці реформи – не просто гроші. Це можливість нарешті відірватися від старих радянських рудиментів і побудувати ефективну, сучасну країну», - додала Шуляк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», керівництво судів Східного апеляційного округу 20 лютого звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо проєкту Закону «Про основні засади житлової політики» №12377, з набранням чинності яким втратить чинність Житловий кодекс України.

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроєкту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Також писали, що Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла.

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Верховна Рада України законопроект

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