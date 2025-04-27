Был веселым и делал селфи — Джо Байдена раскритиковали за поведение на похоронах Папы Римского, фото

Джо Байден приехал в Рим вместе со своей женой.

Фото из соцсетей

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, европейских лидеров раскритиковали за фото перед похоронами Папы Римского.

Также на похоронах Папы Римского в Риме побывал бывший президент США Джо Байден и его жена.

При этом экс-глава Белого дома был в хорошем настроении. Как видно на фото, которые опубликовали в соцсетях, Джо Байден улыбался и активно общался с другими гостями, приехавшими на похороны.

Кроме того, он делал селфи с некоторыми гостями.

Многие пользователи в соцсетях раскритиковали политика за то, что вел он себя не слишком уместно.

Фото из соцсетей

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.