Був веселим і робив селфі — Джо Байдена розкритикували за поведінку на похороні Папи Римського, фото

Джо Байден приїхав до Риму разом зі своєю дружиною.

Фото з соцмереж

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Як відомо, європейських лідерів розкритикували за фото перед похороном Папи Римського.

Також на похороні Папи Римського у Римі побував колишній президент США Джо Байден та його дружина.

При цьому екс-глава Білого дому був у гарному настрої. Як видно на фото, які опублікували в соцмережах, Джо Байден усміхався та активно спілкувався з іншими гостями, які приїхали на похорон.

Крім того, він робив селфі із деякими гостями.

Багато користувачів у соцмережах розкритикували політика за те, що поводився він не надто доречно.

Фото з соцмереж

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