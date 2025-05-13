В Афганистане больше нельзя играть в шахматы — игра теперь под запретом из-за религии

Талибан объявил шахматы «греховными» из-за возможной связи с азартными играми.

Фото: unsplash

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В Афганистане движение «Талибан», которое контролирует власть в стране с 2021 года, объявило игру в шахматы «запрещенной с точки зрения ислама» и полностью остановило деятельность Федерации шахмат страны. Об этом сообщает Shahr-e-Ara News.

Власти считают, что шахматы несут потенциальный вред, аналогичный ставкам или денежным соревнованиям, которые запрещены по законам шариата.

Как поясняют представители исламистского режима, шахматы «могут ассоциироваться с азартными играми», что строго запрещено исламским правом.

«Шахматы в шариате считаются азартными играми. Существуют религиозные основания для запрета шахмат. Пока эти основания не будут устранены, игра в шахматы приостанавливается», — заявил представитель спортивного директората Афганистана Атал Машвани, передает France24.

Решение является частью закона о распространении добродетели и предотвращении порока, принятого в прошлом году. Согласно этому закону, любая деятельность, которая потенциально может быть приравнена к азартным играм, считается запрещенной.

Хотя в большинстве стран шахматы не имеют прямого отношения к денежным ставкам, афганские власти приравнивают их к азартным играм из-за возможности соревнований на деньги, элемента соперничества и траты времени, которая в традициях шариата может рассматриваться как моральный вред.

До недавнего времени Федерация шахмат Афганистана оставалась активной, даже после прихода талибов к власти — она проводила турниры среди мужчин и женщин в разных провинциях.

Официальных документов о запрете шахмат пока нет, но в федерации и спортивном сообществе страны отмечают, что запрет фактически уже действует.

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