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В Афганістані більше не можна грати в шахи — гра тепер під забороною через релігію

14:13, 13 травня 2025
Талібан оголосив шахи «гріховними» через можливий зв’язок із азартними іграми.
В Афганістані більше не можна грати в шахи — гра тепер під забороною через релігію
Фото: unsplash
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В Афганістані рух «Талібан», що контролює владу в країни з 2021 року, оголосив гру в шахи «забороненою з точки зору ісламу» та повністю зупинив діяльність Федерації шахів країни. Про це повідомляє Shahr-e-Ara News.

Влада країни вбачає у шахах потенційну шкоду, подібну до ставок чи грошових змагань, які заборонені за законами шаріату.

Як пояснюють представники ісламістського режиму, шахи «можуть асоціюватися з азартними іграми», що суворо заборонені за законами шаріату.

«Шахи в шаріаті вважаються азартними іграми. Існують релігійні міркування щодо шахів. Доки ці міркування не будуть вирішені, гру в шахи призупинено", – заявив речник спортивного директорату Афганістану Атал Машвані, передає France24.

Рішення є частиною закону про поширення чеснот і запобігання пороку, прийнятого минулого року, відповідно до якого будь-яка діяльність, яка потенційно може бути прирівняна до азартних ігор, оголошується забороненою.

Хоча шахи не мають прямого відношення до грошових ставок у більшості країн, афганська влада прирівнює їх до азартних ігор через можливість змагань на гроші, елемент суперництва і втрату часу, який у шаріатських традиціях може трактуватися як моральна шкода.

До цього часу Федерація шахів Афганістану залишалась активною навіть після приходу талібів до влади — організовувала турніри серед чоловіків і жінок у різних провінціях.  

Офіційної документації щодо шахів поки що немає, однак у федерації та спортивній спільноті країни кажуть, що заборона вже діє на практиці.

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Афганістан

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