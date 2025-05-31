В США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел, видео

В штате Вашингтон Соединенных Штатов перевернулся грузовик с пчелами — на свободу вылетело около 250 миллионов пчел. Об этом сообщил офис шерифа округа Вотком.
Инцидент произошел на трассе вблизи города Линден. Транспорт перевозил около 70 тысяч фунтов (более 31 тонны) ульев с медоносными пчелами.
В результате аварии около 250 миллионов пчел оказались на свободе. На место происшествия прибыли представители власти, работники коммунальных служб и эксперты по пчеловодству.
Правоохранители отметили необходимость спасти как можно больше пчел. Для этого планировали оперативно восстановить ульи, чтобы дать насекомым возвратиться к ним.
На помощь прибыли более 20 пчеловодов, чтобы восстановить и установить на место все ульи.
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