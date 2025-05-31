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У США з фури, що перекинулася, вилетіли 250 млн бджіл, відео

18:57, 31 травня 2025
У штаті Вашингтон перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл.
У США з фури, що перекинулася, вилетіли 250 млн бджіл, відео
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У штаті Вашингтон Сполучених Штатів перекинулася вантажівка з бджолами — на волю вилетіло близько 250 мільйонів бджіл.  Про це повідомив офіс шерифа округу Вотком.

Інцидент стався на трасі поблизу міста Лінден. Транспорт перевозив приблизно 70 тисяч фунтів (понад 31 тонну) вуликів із медоносними бджолами.

Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місце події прибули представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва.

Правоохоронці наголосили на необхідності врятувати якомога більше бджіл. Для цього планували оперативно відновити вулики, щоб дати комахам змогу повернутися до них.

На допомогу прибули понад 20 бджолярів, щоб відновити та встановити на місце всі вулики. 

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США

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