Трамп анонсировал 100% пошлины на все микросхемы и полупроводники, импортируемые в США

Однако для некоторых компаний США готовы сделать исключения.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на все микросхемы и полупроводники, которые ввозятся в Соединенные Штаты из других стран мира, пишет Axios.

«Мы введем пошлину примерно 100% на чипы и полупроводники», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, где генеральный директор Apple Тим Кук объявил о планах увеличить инвестиции компании в США на $100 миллиардов.

При этом американский лидер уточнил, что освободит от пошлин компании, которые производят свою продукцию или начали строительство заводов на территории США.

Президент отметил, что такие меры направлены на защиту американской промышленности и сокращение зависимости от иностранных поставщиков.

По его словам, введение новых пошлин позволит создать дополнительные рабочие места в США и будет стимулировать развитие высокотехнологичной продукции на отечественном рынке.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.