Практика судов
  1. В мире

Финляндия планирует отменить выплаты за интеграцию беженцам из Украины — что известно

13:45, 10 августа 2025
В стране долгое время действовала программа выплат для интеграции беженцев, которая покрывала языковые курсы, пособия по трудоустройству и другие ознакомительные занятия.
Финляндия планирует отменить выплаты за интеграцию беженцам из Украины — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финляндия может отменить помощь по интеграции беженцев. Больше всего пострадают украинцы. Об этом сообщает издание Yle.

Министр финансов Рийкка Пурра представила проект бюджета. Среди предложений — прекращение выплат компенсаций муниципалитетам и регионам за предоставление услуг по интеграции беженцев и соискателей убежища.

По подсчетам, это позволит сэкономить 317 млн евро в течение двух лет.

Что покрывают компенсации

Интеграционные компенсации — это средства, которыми государство возмещает муниципалитетам расходы на языковые курсы, помощь в трудоустройстве, а также программы знакомства с финским обществом и культурой.

Большинство пользователей этих услуг сейчас — украинцы с временной защитой. По оценкам, их около 46 тысяч.

В этом году на услуги для украинцев направлено две трети интеграционного финансирования, в следующем году эта доля может вырасти до трех четвертей. До начала полномасштабной войны компенсации составляли 50–60 млн евро в год, теперь — более 150 млн.

Ответственность останется, денег не будет

По закону муниципалитеты обязаны обеспечивать интеграционные услуги даже без государственных компенсаций.

Как поясняет директор по развитию регионов Ассоциации муниципалитетов Микко Гяркьонен, местные власти будут вынуждены финансировать их за счет повышения налогов или сокращения других программ.

Возможно и урезание самих услуг, ведь даже сейчас компенсаций не хватает на полное покрытие расходов.

Руководитель клиентского отдела интеграционных программ Турку Тиина Рахими Ахмади предупреждает: сокращение помощи осложнит интеграцию, что может привести к росту безработицы, замедлению изучения языка и изоляции мигрантов от общества.

Что дальше

Бюджетные предложения рассмотрят осенью во время правительственных переговоров, после чего окончательный вариант бюджета утвердит парламент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец Финляндия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

Осужденный за уклонение от призыва просил применить к нему институт освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы – что решил Верховный Суд

Осужденный за уклонение от призыва выразил желание проходить военную службу, однако не мог его реализовать, поскольку считался призванным по мобилизации и не мог быть призван еще раз на военную службу по контракту.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.

Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду