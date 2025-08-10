Финляндия планирует отменить выплаты за интеграцию беженцам из Украины — что известно

В стране долгое время действовала программа выплат для интеграции беженцев, которая покрывала языковые курсы, пособия по трудоустройству и другие ознакомительные занятия.

Финляндия может отменить помощь по интеграции беженцев. Больше всего пострадают украинцы. Об этом сообщает издание Yle.

Министр финансов Рийкка Пурра представила проект бюджета. Среди предложений — прекращение выплат компенсаций муниципалитетам и регионам за предоставление услуг по интеграции беженцев и соискателей убежища.

По подсчетам, это позволит сэкономить 317 млн евро в течение двух лет.

Что покрывают компенсации

Интеграционные компенсации — это средства, которыми государство возмещает муниципалитетам расходы на языковые курсы, помощь в трудоустройстве, а также программы знакомства с финским обществом и культурой.

Большинство пользователей этих услуг сейчас — украинцы с временной защитой. По оценкам, их около 46 тысяч.

В этом году на услуги для украинцев направлено две трети интеграционного финансирования, в следующем году эта доля может вырасти до трех четвертей. До начала полномасштабной войны компенсации составляли 50–60 млн евро в год, теперь — более 150 млн.

Ответственность останется, денег не будет

По закону муниципалитеты обязаны обеспечивать интеграционные услуги даже без государственных компенсаций.

Как поясняет директор по развитию регионов Ассоциации муниципалитетов Микко Гяркьонен, местные власти будут вынуждены финансировать их за счет повышения налогов или сокращения других программ.

Возможно и урезание самих услуг, ведь даже сейчас компенсаций не хватает на полное покрытие расходов.

Руководитель клиентского отдела интеграционных программ Турку Тиина Рахими Ахмади предупреждает: сокращение помощи осложнит интеграцию, что может привести к росту безработицы, замедлению изучения языка и изоляции мигрантов от общества.

Что дальше

Бюджетные предложения рассмотрят осенью во время правительственных переговоров, после чего окончательный вариант бюджета утвердит парламент.

