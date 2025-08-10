Фінляндія планує скасувати виплати за інтеграцію біженцям з України — що відомо

У країні тривалий час діяла програма виплат для інтеграції біженців, яка покривала мовні курси, допомогу з працевлаштуванням та інші ознайомчі заняття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фінляндія може скасувати допомогу з інтеграції біженців. Найбільше постраждають українці. Про це повідомляє видання Yle.

Міністр фінансів Рійкка Пурра представила проект бюджету. Серед пропозицій — припинення виплат компенсацій муніципалітетам та регіонам за надання послуг інтеграції біженцям і шукачам притулку.

За підрахунками, це дозволить заощадити 317 млн євро протягом двох років.

Що покривають компенсації

Інтеграційні компенсації — це кошти, якими держава відшкодовує муніципалітетам витрати на мовні курси, допомогу з працевлаштуванням, а також програми знайомства з фінським суспільством та культурою.

Більшість користувачів цих послуг нині — українці з тимчасовим захистом. За оцінками, їх близько 46 тисяч.

Цього року на послуги для українців спрямовано дві третини інтеграційного фінансування, наступного року ця частка може зрости до трьох чвертей. До початку повномасштабної війни компенсації складали 50–60 млн євро на рік, тепер — понад 150 млн.

Відповідальність залишиться, грошей не буде

За законом муніципалітети зобов’язані забезпечувати інтеграційні послуги навіть без державних компенсацій.

Як пояснює директор з розвитку регіонів Асоціації муніципалітетів Мікко Гяркьонен, місцева влада буде змушена фінансувати їх за рахунок підвищення податків або скорочення інших програм.

Можливе й урізання самих послуг, адже навіть зараз компенсацій не вистачає на повне покриття витрат.

Керівниця клієнтського відділу інтеграційних програм Турку Тііна Рахімі Ахмаді попереджає: скорочення допомоги ускладнить інтеграцію, що може призвести до зростання безробіття, уповільнення вивчення мови та ізоляції мігрантів від суспільства.

Що далі

Бюджетні пропозиції розглянуть восени під час урядових переговорів, після чого остаточний варіант бюджету затвердить парламент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.