Практика судов
  1. В мире

Кембриджский словарь пополнился новыми словами из TikTok – skibidi, delulu и tradwife

09:45, 19 августа 2025
Кембриджский словарь обновился новыми неологизмами из соцсетей.
Кембриджский словарь пополнился новыми словами из TikTok – skibidi, delulu и tradwife
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Онлайн-издание Кембриджского словаря добавило новые термины – skibidi, delulu и tradwife, которые приобрели популярность благодаря трендам в TikTok и других социальных сетях. Об этом сообщает The Guardian.

Термин skibidi происходит из вирусного YouTube-сериала Skibidi Toilet, где изображены человеческие головы, выныривающие из туалетов. В словаре его описывают как слово, которое может означать «крутой» или «плохой» или использоваться в шутку без конкретного смысла.

Слово delulu, которое появилось около десяти лет назад как насмешка над фанатами K-pop, является сокращением от delusional. Оно означает веру в нереальные или ложные вещи, часто сознательно.

Термин tradwife (сокращение от traditional wife, то есть «традиционная жена») характеризует инфлюенсерок, которые продвигают в TikTok образ жизни, сосредоточенный на уходе за мужем, детьми и домом.

Кроме того, в словарь добавили следующие неологизмы:

  • Broligarchy – сочетание слов bro и oligarchy. Описывает лидеров технологической индустрии, в частности тех, кто посещал инаугурацию президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.
  • Snackable – ранее относилось к еде, вызывающей зависимость, а теперь также характеризует онлайн-контент, который легко и быстро потребляется.
  • Mouse jiggler – гаджет или программа, имитирующая движение компьютерной мыши, чтобы предотвратить переход устройства в «спящий режим» или блокировку, создавая впечатление активной работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

TikTok Великобритания язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Юлия Свириденко заявила, что услышала Руслана Стефанчука относительно включения парламентариев в процесс согласования требований партнеров по реформам

Юлия Свириденко согласилась, что сюрпризы в пленарном зале нежелательны, а требования партнеров должны координироваться вместе с украинской стороной и народными депутатами в частности.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва