Кембриджский словарь пополнился новыми словами из TikTok – skibidi, delulu и tradwife

Онлайн-издание Кембриджского словаря добавило новые термины – skibidi, delulu и tradwife, которые приобрели популярность благодаря трендам в TikTok и других социальных сетях. Об этом сообщает The Guardian.

Термин skibidi происходит из вирусного YouTube-сериала Skibidi Toilet, где изображены человеческие головы, выныривающие из туалетов. В словаре его описывают как слово, которое может означать «крутой» или «плохой» или использоваться в шутку без конкретного смысла.

Слово delulu, которое появилось около десяти лет назад как насмешка над фанатами K-pop, является сокращением от delusional. Оно означает веру в нереальные или ложные вещи, часто сознательно.

Термин tradwife (сокращение от traditional wife, то есть «традиционная жена») характеризует инфлюенсерок, которые продвигают в TikTok образ жизни, сосредоточенный на уходе за мужем, детьми и домом.

Кроме того, в словарь добавили следующие неологизмы:

Broligarchy – сочетание слов bro и oligarchy. Описывает лидеров технологической индустрии, в частности тех, кто посещал инаугурацию президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

Snackable – ранее относилось к еде, вызывающей зависимость, а теперь также характеризует онлайн-контент, который легко и быстро потребляется.

Mouse jiggler – гаджет или программа, имитирующая движение компьютерной мыши, чтобы предотвратить переход устройства в «спящий режим» или блокировку, создавая впечатление активной работы.

