Кембриджский словарь пополнился новыми словами из TikTok – skibidi, delulu и tradwife

Онлайн-издание Кембриджского словаря добавило новые термины – skibidi, delulu и tradwife, которые приобрели популярность благодаря трендам в TikTok и других социальных сетях. Об этом сообщает The Guardian.
Термин skibidi происходит из вирусного YouTube-сериала Skibidi Toilet, где изображены человеческие головы, выныривающие из туалетов. В словаре его описывают как слово, которое может означать «крутой» или «плохой» или использоваться в шутку без конкретного смысла.
Слово delulu, которое появилось около десяти лет назад как насмешка над фанатами K-pop, является сокращением от delusional. Оно означает веру в нереальные или ложные вещи, часто сознательно.
Термин tradwife (сокращение от traditional wife, то есть «традиционная жена») характеризует инфлюенсерок, которые продвигают в TikTok образ жизни, сосредоточенный на уходе за мужем, детьми и домом.
Кроме того, в словарь добавили следующие неологизмы:
