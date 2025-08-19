Кембриджський словник поповнився новими словами з TikTok – skibidi, delulu та tradwife

Онлайн-видання Кембриджського словника додало нові терміни – skibidi, delulu та tradwife, які здобули популярність завдяки трендам у TikTok та інших соціальних мережах. Про це повідомляє The Guardian.
Термін skibidi походить із вірусного YouTube-серіалу Skibidi Toilet, де зображені людські голови, що виринають із туалетів. У словнику його описують як слово, що може означати «крутий» чи «поганий» або використовуватися жартома без конкретного сенсу.
Слово delulu, яке з’явилося близько десяти років тому як насмішка над фанатами K-pop, є скороченням від delusional. Воно означає віру в нереальні чи неправдиві речі, часто свідомо.
Термін tradwife (скорочення від traditional wife, тобто «традиційна дружина») характеризує інфлюенсерок, які просувають у TikTok спосіб життя, зосереджений на догляді за чоловіком, дітьми та домом.
Крім того, до словника додали такі неологізми:
