Кембриджський словник поповнився новими словами з TikTok – skibidi, delulu та tradwife

09:45, 19 серпня 2025
Кембриджський словник оновився новими неологізмами із соцмереж.
Онлайн-видання Кембриджського словника додало нові терміни – skibidi, delulu та tradwife, які здобули популярність завдяки трендам у TikTok та інших соціальних мережах. Про це повідомляє The Guardian.

Термін skibidi походить із вірусного YouTube-серіалу Skibidi Toilet, де зображені людські голови, що виринають із туалетів. У словнику його описують як слово, що може означати «крутий» чи «поганий» або використовуватися жартома без конкретного сенсу.

Слово delulu, яке з’явилося близько десяти років тому як насмішка над фанатами K-pop, є скороченням від delusional. Воно означає віру в нереальні чи неправдиві речі, часто свідомо.

Термін tradwife (скорочення від traditional wife, тобто «традиційна дружина») характеризує інфлюенсерок, які просувають у TikTok спосіб життя, зосереджений на догляді за чоловіком, дітьми та домом.

Крім того, до словника додали такі неологізми:

  • Broligarchy – поєднання слів bro та oligarchy. Описує лідерів технологічної індустрії, зокрема тих, хто відвідував інавгурацію президента США Дональда Трампа в січні 2025 року.
  • Snackable – раніше стосувалося їжі, що викликає залежність, а тепер також характеризує онлайн-контент, який легко та швидко споживається.
  • Mouse jiggler – гаджет або програма, що імітує рух комп’ютерної миші, щоб запобігти переходу пристрою в «сплячий режим» або блокуванню, створюючи враження активної роботи.

TikTok Велика Британія мова

