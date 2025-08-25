€100 штрафа за громкую музыку, вейпы и сумки на сиденьях — Ирландская железная дорога ужесточает правила для пассажиров

В Ирландии пассажирам поездов напомнили о штрафах в 100 евро за нарушение правил — от прослушивания музыки без наушников до использования вейпов и перевозки электросамокатов.

Ирландская железная дорога усиливает правила пользования поездами: за прослушивание музыки без наушников пассажирам грозит штраф в размере €100. Штрафовать будут даже тех пассажиров, которые ставят сумки на свободные сиденья. Об этом сообщает The Journal.

Компания представила новые правила для пассажиров, чтобы сделать поездки «как можно более приятными для всех». Они касаются нескольких распространенных проблем: громкой музыки, вейпинга в вагонах и привычки ставить ноги или сумки на свободные сиденья.

Штрафы уже существуют, но теперь о них напоминают

Менеджер по коммуникациям Irish Rail Барри Кенни отметил, что инспекторы имеют право накладывать штрафы в €100 на тех, кто игнорирует правила. Эти санкции уже прописаны в уставе CIE Bye-Laws, однако компания решила снова акцентировать внимание на них после многочисленных жалоб пассажиров на «раздражающее поведение» в поездах.

«Это основано на пожеланиях наших клиентов. Поездка должна быть комфортной», — подчеркнул Кенни.

Основные правила этикета от Irish Rail:

не ставить ноги или сумки на свободные сиденья;

пользоваться наушниками и убавлять громкость;

внимательно выходить из поезда и на вокзале, следить за окружением;

выбрасывать мусор в специальные урны;

не курить и не использовать электронные сигареты в вагонах и закрытых помещениях вокзалов;

не перевозить электросамокаты, даже складные модели.

Социальные нормы и «тихие вагоны»

По словам Кенни, новые вызовы появились с распространением вейпов и электросамокатов, ведь раньше таких проблем просто не существовало. Особенно острой стала тема прослушивания музыки без наушников: «Социальные нормы здесь сталкиваются. Это не угрожает безопасности, но портит впечатление от поездки», — объяснил он.

На маршруте Дублин – Корк уже действуют специальные «тихие вагоны», где строго запрещено создавать шум. Пассажиры активно поддержали эту инициативу, поэтому Irish Rail рассматривает возможность введения подобных вагонов и на направлении Дублин – Белфаст.

