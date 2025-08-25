Практика судів
€100 штрафу за гучну музику, вейпи й сумки на сидіннях — Ірландська залізниця посилює правила для пасажирів

14:17, 25 серпня 2025
В Ірландії пасажирам поїздів нагадали про штрафи у €100 за порушення правил — від прослуховування музики без навушників до використання вейпів та перевезення електросамокатів.
Ірландська залізниця посилює правила користування поїздами: за прослуховування музики без навушників пасажирам загрожує штраф у розмірі €100. Штрафуватимуть навіть тих пасажирів, які ставлять сумки на вільні сидіння. Про це повідомляє The Journal.

Компанія представила нові правила для пасажирів, аби зробити подорожі «якомога приємнішими для всіх». Вони стосуються кількох поширених проблем: гучної музики, вейпінгу у вагонах та звички ставити ноги чи сумки на вільні сидіння.

Штрафи вже існують, але тепер про них нагадують

Менеджер із комунікацій Irish Rail Баррі Кенні зазначив, що інспектори мають право накладати штрафи у €100 на тих, хто ігнорує правила. Ці санкції вже прописані у статуті CIE Bye-Laws, однак компанія вирішила знову акцентувати увагу на них після численних скарг пасажирів на «дратівну поведінку» в поїздах.

«Це базується на побажаннях наших клієнтів. Подорож має бути комфортною», — наголосив Кенні.

Основні правила етикету від Irish Rail:

  • не ставити ноги чи сумки на вільні сидіння;
  • користуватися навушниками та зменшувати гучність;
  • уважно виходити з поїзда та на вокзалі, стежити за оточенням;
  • викидати сміття у спеціальні урни;
  • не курити й не використовувати електронні сигарети у вагонах та закритих приміщеннях вокзалів;
  • не перевозити електросамокати, навіть складані моделі.

Соціальні норми та «тихі вагони»

За словами Кенні, нові виклики з’явилися з поширенням вейпів та електросамокатів, адже раніше таких проблем просто не існувало. Особливо гострою стала тема прослуховування музики без навушників: «Соціальні норми тут стикаються. Це не загрожує безпеці, але псує враження від подорожі», — пояснив він.

На маршруті Дублін – Корк вже діють спеціальні «тихі вагони», де суворо заборонено створювати шум. Пасажири активно підтримали цю ініціативу, тому Irish Rail розглядає можливість запровадження подібних вагонів і на напрямку Дублін – Белфаст.

штраф Ірландія

