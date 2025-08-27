Стив Уиткофф назвал Дональда Трампа «лучшим кандидатом» на Нобелевскую премию мира

По словам Уиткоффа, когда он путешествует в горячие точки мира, люди в этих регионах говорят о Трампе «с благоговением».

Источник фото: Reuters

Американский бизнесмен и специальный посланник Стив Уиткофф выступил с заявлением о том, что президент США Дональд Трамп является «лучшим кандидатом» на получение Нобелевской премии мира. Об этом он сказал во время заседания кабинета Трампа перед журналистами, пишет The Washington Times.

Уиткофф перечислил достижения Трампа, которые, по его мнению, делают его достойным самой престижной мировой награды. По мнению Уиткоффа, войны в Украине и Газе могут быть урегулированы до конца года. Уиткофф также заявил, что когда он путешествует в горячие точки мира, люди в этих регионах говорят о Трампе «с благоговением».

«Иногда я желаю, чтобы у меня был видеорегистратор, и я мог бы поставить вас туда, когда я это слышал», — сказал он Трампу.

Однако шансы президента США получить Нобелевскую премию мира остаются невеликими. За всю историю только трое американских президентов получали ее во время пребывания на посту: Теодор Рузвельт (1906), Вудро Вильсон (1919) и Барак Обама (2009). Джимми Картер был удостоен награды в 2002 году – уже после завершения каденции.

Согласно рейтингам букмекерского ресурса Oddschecker, Трамп сейчас является вторым по вероятности кандидатом с шансами около 32%. Среди других потенциальных претендентов – президент Украины Владимир Зеленский, генсек ООН Антониу Гутерреш и экоактивистка Грета Тунберг.

