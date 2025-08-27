Практика судов
  1. В мире

Стив Уиткофф назвал Дональда Трампа «лучшим кандидатом» на Нобелевскую премию мира

08:12, 27 августа 2025
По словам Уиткоффа, когда он путешествует в горячие точки мира, люди в этих регионах говорят о Трампе «с благоговением».
Стив Уиткофф назвал Дональда Трампа «лучшим кандидатом» на Нобелевскую премию мира
Источник фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский бизнесмен и специальный посланник Стив Уиткофф выступил с заявлением о том, что президент США Дональд Трамп является «лучшим кандидатом» на получение Нобелевской премии мира. Об этом он сказал во время заседания кабинета Трампа перед журналистами, пишет The Washington Times.

Уиткофф перечислил достижения Трампа, которые, по его мнению, делают его достойным самой престижной мировой награды. По мнению Уиткоффа, войны в Украине и Газе могут быть урегулированы до конца года. Уиткофф также заявил, что когда он путешествует в горячие точки мира, люди в этих регионах говорят о Трампе «с благоговением».

«Иногда я желаю, чтобы у меня был видеорегистратор, и я мог бы поставить вас туда, когда я это слышал», — сказал он Трампу.

Однако шансы президента США получить Нобелевскую премию мира остаются невеликими. За всю историю только трое американских президентов получали ее во время пребывания на посту: Теодор Рузвельт (1906), Вудро Вильсон (1919) и Барак Обама (2009). Джимми Картер был удостоен награды в 2002 году – уже после завершения каденции.

Согласно рейтингам букмекерского ресурса Oddschecker, Трамп сейчас является вторым по вероятности кандидатом с шансами около 32%. Среди других потенциальных претендентов – президент Украины Владимир Зеленский, генсек ООН Антониу Гутерреш и экоактивистка Грета Тунберг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к водителю сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что водитель признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області