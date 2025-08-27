Стів Віткофф назвав Дональда Трампа «найкращим кандидатом» на Нобелівську премію миру

За словами Віткоффа, коли він подорожує до гарячих точок світу, люди в цих регіонах говорять про Трампа «з благоговінням».

Джерело фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський бізнесмен і спеціальний посланець Стів Віткофф виступив із заявою про те, що президент США Дональд Трамп є «найкращим кандидатом» на отримання Нобелівської премії миру. Про це він сказав під час засідання кабінету Трампа перед журнілістами, пише The Washington Times.

Віткофф перерахував досягнення Трампа, які, на його думку, роблять його гідним найпрестижнішої світової нагороди. На думку Віткоффа, що війни в Україні та Газі можуть бути врегульовані до кінця року. Віткофф також заявив, що коли він подорожує до гарячих точок світу, люди в цих регіонах говорять про Трампа «з благоговінням».

«Іноді я бажаю, щоб у мене був відеореєстратор, і я міг би поставити вас туди, коли я це чув», — сказав він Трампу.

Втім, шанси президента США отримати Нобелівську премію миру залишаються невеликими. За всю історію лише троє американських президентів отримували її під час перебування на посаді: Теодор Рузвельт (1906), Вудро Вільсон (1919) та Барак Обама (2009). Джиммі Картер був відзначений нагородою у 2002 році – вже після завершення каденції.

Згідно з рейтингами букмекерського ресурсу Oddschecker, Трамп наразі є другим за ймовірністю кандидатом із шансами близько 32%. Серед інших потенційних претендентів – президент України Володимир Зеленський, генсек ООН Антоніу Гутерреш та екоактивістка Грета Тунберг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.