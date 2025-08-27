Трамп заговорил о санкциях и больших пошлинах и против Украины, а не только РФ – что известно

Дональд Трамп допустил возможность санкций и пошлин для Украины наряду с Россией, объяснив это стремлением завершить войну.

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений о войне РФ против Украины, в частности выразил готовность рассматривать возможность введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

«Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое», – заявил Трамп во время общения с журналистами.

При этом он подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с украинским президентом.

Американский лидер, которого цитирует Униан, отметил, что его целью является как можно скорее завершить войну:

«Тысячи преимущественно молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу предотвратить это, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые дорого обойдутся России или Украине, или кому угодно».

Трамп также заявил, что будет добиваться прямой встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

«Я хочу, чтобы все закончилось. У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну», – подчеркнул он.

В то же время Трамп подчеркнул, что США продолжат наращивать поставки вооружений союзникам по НАТО, которые помогают Украине.

