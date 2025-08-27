Практика судів
  1. У світі

Трамп заговорив про санкції та великі мита і проти України, а не тільки РФ – що відомо

08:30, 27 серпня 2025
Дональд Трамп припустив можливість санкцій і мит для України, поряд із Росією, пояснивши це прагненням завершити війну.
Трамп заговорив про санкції та великі мита і проти України, а не тільки РФ – що відомо
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо війни РФ проти України, зокрема висловив готовність розглядати можливість введення санкцій та мит не лише проти Росії, а й щодо України.

«Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє», – заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

При цьому він наголосив, що підтримує добрі стосунки з українським президентом.

Американський лідер, якого цитує Уніан, підкреслив, що його метою є якнайшвидше завершення війни:

«Тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. Якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому».

Трамп також заявив, що буде домагатися прямої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

«Я хочу, щоб усе закінчилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вплутуватися у світову війну», – підкреслив він.

Водночас Трамп наголосив, що США продовжать нарощувати постачання озброєнь союзникам по НАТО, які допомагають Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

санкції Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області