Трамп заговорив про санкції та великі мита і проти України, а не тільки РФ – що відомо

Дональд Трамп припустив можливість санкцій і мит для України, поряд із Росією, пояснивши це прагненням завершити війну.

Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо війни РФ проти України, зокрема висловив готовність розглядати можливість введення санкцій та мит не лише проти Росії, а й щодо України.

«Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє», – заявив Трамп під час спілкування з журналістами.

При цьому він наголосив, що підтримує добрі стосунки з українським президентом.

Американський лідер, якого цитує Уніан, підкреслив, що його метою є якнайшвидше завершення війни:

«Тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. Якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому».

Трамп також заявив, що буде домагатися прямої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

«Я хочу, щоб усе закінчилося. У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вплутуватися у світову війну», – підкреслив він.

Водночас Трамп наголосив, що США продовжать нарощувати постачання озброєнь союзникам по НАТО, які допомагають Україні.

