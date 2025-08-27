В Индии суд разрешил сохранить в тайне диплом премьера Нарендры Моди

Суд постановил, что академические достижения даже публичных лиц являются личной информацией, не подлежащей разглашению.

Высокий суд Дели постановил, что университетский диплом премьер-министра Индии Нарендры Моди не может быть раскрыт по запросу общественности, поскольку учебные записи являются «личной информацией», которая защищена законом о доступе к информации. Об этом сообщает Independent.

Судья Сачин Датта отменил решение Центральной информационной комиссии от 2016 года, которая обязала Делийский университет предоставить данные выпускников 1978 года — именно тогда, согласно официальной биографии, Моди получил степень бакалавра искусств. Университет обжаловал это решение в 2017-м, и уже тогда суд приостановил его действие.

Суд также отменил аналогичное предписание о доступе к школьным документам другой известной политической фигуры — бывшей министра образования Смрити Ирани.

Новое решение отражает прошлогодний вердикт Высокого суда Гуджарата, который запретил публиковать информацию о последипломном образовании Моди. Оба решения основаны на аргументах о защите приватности.

Судья подчеркнул, что оценки, зачетные книжки или экзаменационные работы являются личными данными и не могут быть раскрыты без наличия «преобладающего общественного интереса». Тот факт, что информация касается публичного лица, не означает автоматической утраты права на конфиденциальность.

«Закон о доступе к информации был принят для обеспечения прозрачности в работе государственных органов, а не для подпитки сенсационных запросов», — заявил судья Датта.

Университет настаивал, что хранит студенческие данные в доверительном порядке и имеет право выдавать результаты только самим студентам. Суд с этим согласился, добавив, что исключение возможно лишь тогда, когда образовательная квалификация является обязательным условием для занятия должности. Для премьер-министра Индии такого требования нет.

Суд также отменил штраф, наложенный на должностное лицо университета за отказ предоставить документы, признав это лишь «процедурным нарушением».

Издание добавляет, что образовательные документы Моди уже много лет остаются предметом политических споров. Оппозиционные партии обвиняют его в сокрытии дипломов, тогда как правящая Bharatiya Janata Party неоднократно публиковала копии сертификатов, подтвержденные университетами.

