Практика судов
  1. В мире

В Индии суд разрешил сохранить в тайне диплом премьера Нарендры Моди

13:54, 27 августа 2025
Суд постановил, что академические достижения даже публичных лиц являются личной информацией, не подлежащей разглашению.
В Индии суд разрешил сохранить в тайне диплом премьера Нарендры Моди
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокий суд Дели постановил, что университетский диплом премьер-министра Индии Нарендры Моди не может быть раскрыт по запросу общественности, поскольку учебные записи являются «личной информацией», которая защищена законом о доступе к информации. Об этом сообщает Independent.

Судья Сачин Датта отменил решение Центральной информационной комиссии от 2016 года, которая обязала Делийский университет предоставить данные выпускников 1978 года — именно тогда, согласно официальной биографии, Моди получил степень бакалавра искусств. Университет обжаловал это решение в 2017-м, и уже тогда суд приостановил его действие.

Суд также отменил аналогичное предписание о доступе к школьным документам другой известной политической фигуры — бывшей министра образования Смрити Ирани.

Новое решение отражает прошлогодний вердикт Высокого суда Гуджарата, который запретил публиковать информацию о последипломном образовании Моди. Оба решения основаны на аргументах о защите приватности.

Судья подчеркнул, что оценки, зачетные книжки или экзаменационные работы являются личными данными и не могут быть раскрыты без наличия «преобладающего общественного интереса». Тот факт, что информация касается публичного лица, не означает автоматической утраты права на конфиденциальность.

«Закон о доступе к информации был принят для обеспечения прозрачности в работе государственных органов, а не для подпитки сенсационных запросов», — заявил судья Датта.

Университет настаивал, что хранит студенческие данные в доверительном порядке и имеет право выдавать результаты только самим студентам. Суд с этим согласился, добавив, что исключение возможно лишь тогда, когда образовательная квалификация является обязательным условием для занятия должности. Для премьер-министра Индии такого требования нет.

Суд также отменил штраф, наложенный на должностное лицо университета за отказ предоставить документы, признав это лишь «процедурным нарушением».

Издание добавляет, что образовательные документы Моди уже много лет остаются предметом политических споров. Оппозиционные партии обвиняют его в сокрытии дипломов, тогда как правящая Bharatiya Janata Party неоднократно публиковала копии сертификатов, подтвержденные университетами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Индия обучение университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Верховный Суд высказался об учете состояния ограниченной вменяемости при назначении наказания

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы по статье 115 УК, Верховный Суд смягчил наказание.

Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області