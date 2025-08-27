Практика судів
В Індії суд дозволив зберегти в таємниці диплом прем’єра Нарендри Моді

13:54, 27 серпня 2025
Суд постановив, що академічні досягнення навіть публічних осіб є особистою інформацією, яка не підлягає розголошенню.
Високий суд Делі постановив, що університетський диплом прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді не може бути розкритий на запит громадськості, оскільки навчальні записи є «особистою інформацією», яка захищена законом про доступ до інформації. Про це повідомляє Independnent.

Суддя Сачін Датта скасував рішення Центральної інформаційної комісії від 2016 року, яка зобов’язала Делійський університет надати дані випускників 1978 року — саме тоді, за офіційною біографією, Моді здобув ступінь бакалавра мистецтв. Університет оскаржив це рішення у 2017-му, і вже тоді суд призупинив його дію.

Суд також відмінив аналогічний припис про доступ до шкільних документів іншої відомої політичної фігури — колишньої міністерки освіти Смріті Ірані.

Нове рішення віддзеркалює торішній вердикт Високого суду Гуджарату, який заборонив публікувати інформацію про післядипломну освіту Моді. Обидва рішення базуються на аргументах про захист приватності.

Суддя підкреслив, що оцінки, залікові книжки чи екзаменаційні роботи є особистими даними і не можуть бути розкриті без наявності «переважаючого суспільного інтересу». Той факт, що інформація стосується публічної особи, не означає автоматичної втрати права на конфіденційність.

«Закон про доступ до інформації був ухвалений для забезпечення прозорості у роботі державних органів, а не для підживлення сенсаційних запитів», — заявив суддя Датта.

Університет наполягав, що зберігає студентські дані у довірчому порядку і має право видавати результати лише самим студентам. Суд із цим погодився, додавши, що виняток можливий лише тоді, коли освітня кваліфікація є обов’язковою умовою для зайняття посади. Для прем’єра Індії такої вимоги немає.

Суд також скасував штраф, накладений на посадовця університету за відмову надати документи, визнавши це лише «процедурним порушенням».

Видання додає, що освітні документи Моді вже багато років залишаються предметом політичних суперечок. Опозиційні партії звинувачують його у приховуванні дипломів, тоді як правляча Bharatiya Janata Party неодноразово публікувала копії сертифікатів, підтверджені університетами.

суд Індія навчання університет

