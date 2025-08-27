Солгала, чтобы «выиграть время» — в Британии юристку лишили профессии за обман клиентки

Юристка сознательно солгала клиентке, скрыв экспертный отчет, который подрывал перспективы дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании юристка Лора Симпсон, которая работала в фирме Switalskis, признала, что сознательно солгала клиентке о результатах экспертного заключения, чтобы «выиграть время». По решению дисциплинарного трибунала её исключили из профессии. Об этом сообщает Law Gazette.

Как выяснилось, ещё в июне 2023 года Симпсон получила экспертный отчёт, который фактически подрывал перспективы дела, которое она вела. Однако вместо того чтобы честно сообщить об этом клиентке, юристка написала, что «отчёт будет получен в ближайшее время», а затем — что она «всё ещё ждёт» документ.

Обман раскрылся, когда клиентка позвонила в офис, и секретарь сообщил ей, что отчёт поступил ещё восемь недель назад.

Сама Симпсон призналась во лжи во время внутреннего дисциплинарного разбирательства, признав, что это было «глупое решение», но она надеялась «выиграть время, чтобы ознакомиться с документом».

На слушаниях в Solicitors Disciplinary Tribunal она подтвердила все обвинения в недобросовестности и заявила, что уже с февраля не практикует и не планирует возвращаться в профессию.

В решении трибунала отмечается, что юристка сознательно ввела клиентку в заблуждение, причинив ей стресс и негативно повлияв на психическое здоровье.

Регулятор требовал возместить £30 000 расходов, однако суд согласился лишь на £5 000, признав часть затрат «чрезмерными». В итоге Симпсон обязали выплатить £3 000.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.