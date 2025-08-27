Практика судов
  1. В мире

Солгала, чтобы «выиграть время» — в Британии юристку лишили профессии за обман клиентки

18:59, 27 августа 2025
Юристка сознательно солгала клиентке, скрыв экспертный отчет, который подрывал перспективы дела.
Солгала, чтобы «выиграть время» — в Британии юристку лишили профессии за обман клиентки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании юристка Лора Симпсон, которая работала в фирме Switalskis, признала, что сознательно солгала клиентке о результатах экспертного заключения, чтобы «выиграть время». По решению дисциплинарного трибунала её исключили из профессии. Об этом сообщает Law Gazette.

Как выяснилось, ещё в июне 2023 года Симпсон получила экспертный отчёт, который фактически подрывал перспективы дела, которое она вела. Однако вместо того чтобы честно сообщить об этом клиентке, юристка написала, что «отчёт будет получен в ближайшее время», а затем — что она «всё ещё ждёт» документ.

Обман раскрылся, когда клиентка позвонила в офис, и секретарь сообщил ей, что отчёт поступил ещё восемь недель назад.

Сама Симпсон призналась во лжи во время внутреннего дисциплинарного разбирательства, признав, что это было «глупое решение», но она надеялась «выиграть время, чтобы ознакомиться с документом».

На слушаниях в Solicitors Disciplinary Tribunal она подтвердила все обвинения в недобросовестности и заявила, что уже с февраля не практикует и не планирует возвращаться в профессию.

В решении трибунала отмечается, что юристка сознательно ввела клиентку в заблуждение, причинив ей стресс и негативно повлияв на психическое здоровье.

Регулятор требовал возместить £30 000 расходов, однако суд согласился лишь на £5 000, признав часть затрат «чрезмерными». В итоге Симпсон обязали выплатить £3 000.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Депутат местного совета, которая одновременно является учителем или врачом, сможет выехать за границу, а секретарь совета — нет: разъяснение МВД

Если депутат местного совета получает зарплату из местного бюджета как должностное лицо, то она сможет выехать только в служебную командировку, — Игорь Клименко.

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області