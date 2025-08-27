Збрехала, щоб «виграти час» — у Британії юристку позбавили професії за обман клієнтки

Юристка свідомо збрехала клієнтці, приховавши експертний звіт, який підривав перспективи справи.

У Великій Британії юристка Лора Сімпсон, яка працювала у фірмі Switalskis, визнала, що свідомо збрехала клієнтці щодо результатів експертного висновку, аби «виграти час». За рішенням дисциплінарного трибуналу її виключили з професії. Про це повідомляє Law Gazette.

Як з’ясувалося, ще в червні 2023 року Сімпсон отримала експертний звіт, який фактично підривав перспективи справи, яку вона вела. Втім, замість того щоб чесно повідомити про це клієнтку, юристка написала, що «звіт буде отримано найближчим часом», а згодом — що вона «все ще чекає» на документ.

Обман розкрився, коли клієнтка зателефонувала в офіс і секретар повідомила їй, що звіт надійшов ще вісім тижнів тому.

Сама Сімпсон зізналася у брехні під час внутрішнього дисциплінарного розгляду, визнавши, що це було «дурне рішення», але вона сподівалася «виграти час, аби ознайомитися з документом».

На слуханнях у Solicitors Disciplinary Tribunal вона підтвердила всі звинувачення у недоброчесності та заявила, що вже з лютого не практикує і не планує повертатися до професії.

У рішенні трибуналу наголошується, що юристка свідомо ввела клієнтку в оману, завдавши їй стресу та негативно вплинувши на психічне здоров’я.

Регулятор вимагав відшкодувати £30 000 витрат, однак суд погодив лише £5 000, визнавши частину витрат «надмірними». Врешті Сімпсон зобов’язали сплатити £3 000.

