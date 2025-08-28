ЕС рассматривает введение вторичных санкций для удара по РФ – Bloomberg

ЕС рассматривает введение вторичных санкций против стран, которые помогают РФ обходить ограничения.

Источник фото: REUTERS/Yves Herman

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз может прибегнуть к вторичным санкциям, чтобы исключить помощь третьих стран в обходе действующих ограничений против РФ. Как пишет Bloomberg, об этом сообщили источники, осведомленные с процессом.

Сейчас ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, будет сосредоточен на привлечении к ответственности россиян, причастных к похищению украинских детей. Этот вопрос также обсуждался во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

На этой неделе в Копенгагене состоится встреча министров иностранных дел ЕС, где планируют рассмотреть несколько вариантов. Среди них — применение инструмента против обхода санкций, принятого еще в 2023 году, но ни разу не использованного. Он предусматривает запрет на экспорт или передачу товаров в страны, которые способствуют обходу ограничений.

Кроме того, обсуждаются новые санкции в отношении нефтегазового и финансового секторов РФ, а также дополнительные ограничения на импорт и экспорт российских товаров.

Ранее ЕС избегал вторичных санкций, в частности из-за критики со стороны администрации Трампа. Однако сейчас Европа рассматривает расширение инструментов давления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.